Nam thanh niên 24 tuổi suýt hoại tử tinh hoàn vì vòng kim loại

Đeo vòng kim loại quá chật vào vùng bìu, nam thanh niên 24 tuổi bị loét, nhiễm trùng, đối mặt nguy cơ hoại tử tinh hoàn sau nhiều ngày trì hoãn đến bệnh viện.

Bác sĩ phẫu thuật cắt vòng kim loại giải phóng vùng bị chèn ép. Ảnh: ĐẶNG THANH

Chiều 21-10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu cho nam thanh niên 24 tuổi (ở Hà Nội) bị vòng kim loại siết chặt gây tổn thương nghiêm trọng vùng bìu.

Theo thông tin từ người bệnh, với mong muốn kéo dài thời gian cương cứng và khiến vùng kín trông đầy đặn hơn, anh tự ý đeo vòng kim loại không rõ nguồn gốc quanh vùng bìu.

Chiếc vòng có đường kính khoảng 3cm, không co giãn, khiến vùng bìu bị thắt chặt. Sau đó, vùng bìu sưng nề, phù to khiến vòng càng siết chặt hơn. Người bệnh nhiều lần tìm cách tự tháo vòng tại nhà nhưng không thành công, tình trạng đau nhức ngày càng nghiêm trọng.

Ca phẫu thuật tháo vòng kim loại bị mắc kẹt ở vùng bìu người bệnh. Ảnh: ĐẶNG THANH

Do bị chèn ép và cọ xát liên tục, vùng da ở gốc bìu và hai bên bẹn dần trợt loét, nhiễm trùng, chảy mủ. Tuy nhiên, vì tâm lý e ngại, xấu hổ, người bệnh tiếp tục trì hoãn và chỉ đến bệnh viện sau 10 ngày gặp sự cố.

BS Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết khi nhập viện, vùng bìu của người bệnh sưng to, chảy mủ, tổn thương da có dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ lập tức chuyển người bệnh lên phòng mổ cấp cứu.

Điều đáng lo ngại là vòng kim loại chèn ép kéo dài có thể cản trở lưu thông máu đến hai bên tinh hoàn, dẫn đến hoại tử, thậm chí buộc phải cắt bỏ tinh hoàn. Do vòng kim loại cứng, dày khoảng 3mm, ê-kíp phẫu thuật phải dùng dụng cụ chuyên dụng cắt vòng ở hai bên, giải phóng vùng bìu và hạn chế tổn thương mô mềm xung quanh.

Sau khi tháo vòng, các bác sĩ ghi nhận hai bên tinh hoàn vẫn hồng hào, chưa có dấu hiệu hoại tử. Ê-kíp tiếp tục cắt lọc phần da loét, hoại tử, làm sạch vết thương, đặt ống dẫn lưu và khâu tạo hình vùng tổn thương.

Vòng kim loại được lấy ra khỏi vùng bìu người bệnh

Theo BS Trần Duy Hiến, trường hợp này cảnh báo nguy cơ khi tự ý sử dụng các dụng cụ đeo nam khoa không rõ nguồn gốc, đặc biệt là vòng kim loại cứng, kích thước không phù hợp hoặc đeo kéo dài. Vòng siết chặt vùng sinh dục có thể cản trở lưu thông máu, gây phù nề, tổn thương da và mô mềm. Nếu chậm xử trí, tình trạng chèn ép có thể khiến người bệnh hoại tử, ảnh hưởng đến chức năng sinh dục và sức khỏe sinh sản.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới thận trọng khi sử dụng dụng cụ tác động trực tiếp lên vùng sinh dục. Khi vòng mắc kẹt, vùng kín sưng đau hoặc xuất hiện tổn thương, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để bác sĩ xử trí. Không tự ý dùng dụng cụ không phù hợp để tháo vòng và không vì tâm lý e ngại mà trì hoãn thăm khám, tránh để tổn thương tiến triển nghiêm trọng.

NGỌC DUNG