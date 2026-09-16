Va chạm với máy tập thể dục ngoài trời, bé trai 5 tuổi bị thương vùng kín

Bé trai 5 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi bị bàn đạp máy tập thể dục ngoài trời va trực tiếp vào vùng sinh dục, gây rách da bao quy đầu và chảy nhiều máu.

Ngày 15-9, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận một bé trai 5 tuổi bị bàn đạp máy tập thể dục ngoài trời va trực tiếp vào vùng sinh dục, gây rách da bao quy đầu dài hơn 2cm và chảy nhiều máu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: THANH TÂM

Các bác sĩ đánh giá tổn thương, sau đó phẫu thuật để kiểm tra mức độ tổn thương, làm sạch vết thương, cầm máu và khâu phục hồi. Qua phẫu thuật, tổn thương chủ yếu ở vùng da bao quy đầu và được xử trí kịp thời.

Theo gia đình, tai nạn xảy ra khi bé cùng mẹ đến khu vực tập thể dục ngoài trời. Trong lúc mẹ sử dụng máy đi bộ trên không, bé chơi gần đó. Khi chạy về phía sau mẹ, bé va vào bàn đạp đang chuyển động, khiến vùng sinh dục bị chấn thương và chảy nhiều máu. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh, Khoa Phẫu thuật tiết niệu và nam học (Bệnh viện E) lưu ý, trẻ nhỏ có thể bị chấn thương khi chạy đến gần các thiết bị thể dục có bộ phận chuyển động. Ở trẻ 4-5 tuổi, khả năng nhận biết và đánh giá nguy hiểm còn hạn chế, trong khi các bộ phận như bàn đạp, tay đòn có thể chuyển động trong phạm vi rộng. Do đó, phụ huynh nên hướng dẫn trẻ đứng ngoài vùng chuyển động của thiết bị, không để trẻ chơi hoặc chạy phía sau, bên cạnh các máy đang được sử dụng.

Máy đi bộ trên không có bàn đạp chuyển động qua lại. Ảnh minh họa

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị chấn thương vùng kín, phụ huynh cần kiểm tra vị trí và mức độ chảy máu. Nếu vết thương chảy máu, có thể dùng gạc hoặc khăn sạch ép nhẹ trực tiếp lên vị trí tổn thương để hỗ trợ cầm máu.

Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế khi vết thương rộng, chảy máu nhiều hoặc kéo dài; vùng sinh dục sưng nhanh, đau nhiều; khó hoặc không thể đi tiểu; đau khi đi tiểu hoặc tiểu ra máu.

Đặc biệt, nếu trẻ bị va đập trực tiếp vào vùng bìu, cần được thăm khám sớm để loại trừ tổn thương tinh hoàn. Việc đánh giá sớm giúp phát hiện những tổn thương sâu mà biểu hiện bên ngoài chưa phản ánh đầy đủ, từ đó hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh dục, sinh sản về sau.

NGỌC DUNG