Nạn nhân được giải cứu trong vụ cháy cảm ơn lực lượng cứu nạn

Ngày 19-10, chị Trần Thị Ngọc Loan, đại diện các nạn nhân trong vụ cháy tại phường Bình Tân (TPHCM), đến trao thư cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 9.

Chị Loan gửi thư cảm ơn lực lượng cảnh sát PCCC. Ảnh: PC07

Theo đó, vụ cháy bùng phát khoảng 3 giờ 24 phút ngày 7-10 tại Chi nhánh Công ty TNHH TMDV H.T. (đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân). Ngọn lửa nhanh chóng lan sang dãy nhà trọ phía sau, khiến nhiều người mắc kẹt trong khói độc.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 9 do Trung tá Huỳnh Minh Điền chỉ huy điều động 37 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn 10 người tự thoát nạn, đồng thời phá cửa giải cứu 2 chị em chị Loan đang bị kẹt trong phòng trọ. Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư cảm ơn của chị Loan. Ảnh: PC07

Nhớ lại khoảnh khắc nguy cấp, chị Loan cho biết, khi khói bao trùm hành lang và lối thoát nạn, 2 chị em buộc phải trốn vào nhà vệ sinh, xả nước và trùm mền để hạn chế hít phải khói độc.

Giữa lúc hoảng loạn và tuyệt vọng, chị Loan nghe thấy tiếng đập cửa, một chiến sĩ xuất hiện trong bộ đồ bảo hộ cùng lời trấn an: “Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!”. Lời nói ấy giúp 2 chị em bình tĩnh, theo chân chiến sĩ thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau vụ việc, chị Loan gửi thư cảm ơn đến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Phòng PC07) Công an TPHCM, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 9, Công an phường Bình Tân cùng các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn. Đặc biệt, chị gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh - người trực tiếp cứu mình và em gái.

Chị Loan cảm ơn Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh, người trực tiếp cứu mình và em gái. Ảnh: PC07

Trong thư, chị bày tỏ lòng biết ơn sự có mặt kịp thời và hành động dũng cảm của các chiến sĩ. Theo chị, sự lăn xả của lực lượng chức năng không chỉ bảo vệ tính mạng người dân mà còn thể hiện rõ tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

NGUYỄN TÂN