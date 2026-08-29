Công an TPHCM khuyến cáo an toàn PCCC và CNCH dịp lễ 2-9

Công an TPHCM khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra an toàn PCCC tại nhà ở, nơi làm việc và các điểm vui chơi công cộng.

Trước nhu cầu vui chơi, giải trí, đi lại và sử dụng điện, gas tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH - PC07), Công an TPHCM vừa đưa ra khuyến cáo nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Phòng PC07, Công an TPHCM khuyến cáo người dân, cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH. Ảnh: PC07

Theo Phòng PC07, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 là thời điểm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, đồng thời các hộ gia đình gia tăng nhu cầu sử dụng điện, gas, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố cháy, nổ và tai nạn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân và các cơ sở chủ động kiểm tra toàn bộ điều kiện an toàn PCCC trước khi rời nhà hoặc phục vụ khách hàng. Người dân cần tắt các thiết bị điện không cần thiết, khóa van gas, không sạc điện thoại, xe điện qua đêm hay khi không có người trông coi; lưu ý an toàn khi đốt hương, thắp nến, vàng mã.

Tại các điểm công cộng, khu vui chơi, tập trung đông người, người dân cần chú ý quan sát lối thoát nạn, cầu thang bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy.

Khi tham gia giao thông, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia, đồng thời trang bị sẵn phương tiện chữa cháy, cứu sinh cần thiết. Các cơ sở kinh doanh (quán ăn, karaoke, khách sạn, trung tâm thương mại) phải duy trì lối thoát nạn thông thoáng, không đấu nối điện ngoài thiết kế và thường xuyên nhắc nhở nhân viên quy trình xử lý sự cố.

Khi xảy ra cháy, nổ, người dân cần giữ bình tĩnh, báo động, sử dụng bình chữa cháy xách tay, dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc bảo vệ mũi, miệng, di chuyển thấp người thoát nạn và gọi ngay cho lực lượng chức năng qua số 114 hoặc ứng dụng Báo cháy 114.

Điều tra vụ cháy nhà tại phường An Phú Đông khiến 2 người tử vong Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 27-8, tại căn nhà trên đường TL37 (khu phố 33, phường An Phú Đông) do ông P.T.K. (sinh năm 1984) làm chủ đã xảy ra vụ cháy. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 12 (Phòng PC07) khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm 2 cha con ông K. tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Ngay sau sự việc, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc phường An Phú Đông đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Hiện Công an phường đang phối hợp Văn Phòng Cơ quan CSĐT (Phòng PC01), Phòng Kỹ thuật hình sự (Phòng PC09) Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

NGUYỄN TÂN - NGÔ BÌNH