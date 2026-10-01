TPHCM siết chặt công tác PCCC và CNCH tại 5 phường trọng điểm

Ngày 1-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM cho biết đang triển khai kế hoạch tăng cường công tác PCCC và CNCH tại 5 phường gồm Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quới.

Theo Phòng PC07, kế hoạch được triển khai sau một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về người, trong đó có vụ cháy tại quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh và cháy nhà dân tại số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn. Phòng PC07 xác định cần siết chặt công tác phòng ngừa, nhất là tại nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ, cơ sở dịch vụ và khu dân cư đông đúc.

Triển khai kế hoạch tăng cường công tác PCCC và CNCH tại 5 phường. Ảnh: KIẾN VĂN

Các đơn vị sẽ tập trung rà soát nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, chợ, chung cư cũ, cơ sở đông người, kho hàng hóa và các khu dân cư có hẻm sâu, hẻm nhỏ. Các nguy cơ về hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, hàng hóa dễ cháy và điều kiện thoát nạn phải được nhận diện, xử lý kịp thời.

Kế hoạch sẽ được triển khai đồng bộ từ tháng 11-2026 đến hết tháng 5-2027. Ảnh: KIẾN VĂN

Theo kế hoạch, Công an các phường sẽ có trách nhiệm tham mưu UBND phường huy động lực lượng tại chỗ cùng tham gia. Đối với khu vực xe chữa cháy khó tiếp cận, các đơn vị sẽ khảo sát giao thông, nguồn nước, lối thoát nạn và tổ chức thực tập phương án phù hợp. Mỗi phường được đặt chỉ tiêu trang bị tối thiểu 5 xe chữa cháy mini.

Phòng PC07 cho biết, giai đoạn rà soát, lập danh mục trọng điểm thực hiện đến hết tháng 10-2026; triển khai đồng bộ từ tháng 11-2026 đến hết tháng 5-2027. Sau đó, Phòng PC07 sẽ sơ kết, đánh giá và nghiên cứu nhân rộng cách làm tại các địa phương khác, trong đó có phường Chợ Lớn.

Phòng PC07 đặt mục tiêu 100% cơ sở được cập nhật dữ liệu, quản lý theo quy định, không bỏ sót địa bàn, cơ sở. Những tồn tại, vi phạm được phát hiện phải xác định rõ trách nhiệm, rõ thời hạn khắc phục, rõ kết quả.

NGUYỄN TÂN