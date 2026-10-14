Ngành giáo dục tập trung 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2026-2027

Ngày 14-10, Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM thông báo chỉ đạo của Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM trong năm học 2026-2027.

Học sinh Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân) trong giờ ăn trưa

Theo đó, trong năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo tập trung 4 nhóm nhiệm vụ gồm: Đội ngũ, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy; Tuyển sinh, cơ sở vật chất và tài chính; Chuyển đổi số, ứng dụng AI và cải cách hành chính; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hạnh phúc.

Cụ thể, đối với nhóm nhiệm vụ liên quan đến đội ngũ, chế độ chính sách và tổ chức bộ máy, Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT TPHCM) sẽ chủ trì rà soát định mức, tham mưu bổ sung biên chế; đề xuất cơ chế tuyển dụng, điều động, biệt phái, hợp đồng thỉnh giảng linh hoạt, ưu tiên các môn đang thiếu.

Sở GD-ĐT sẽ hướng dẫn chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; hướng dẫn thực hiện chế độ đối với cán bộ quản lý không tiếp tục giữ chức vụ sau sáp nhập.

Cùng với đó, sở tiếp tục tham mưu thành phố chính sách hỗ trợ nhân viên y tế, nhân viên công nghệ thông tin và giáo viên công tác xa nhà; tham mưu kế hoạch bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh.

Sở GD-ĐT TPHCM tập huấn về công tác an toàn trường học vào đầu năm học 2026-2027

Đối với nhóm nhiệm vụ liên quan đến tuyển sinh, cơ sở vật chất và tài chính, Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM) tham mưu phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng công khai, minh bạch, công bằng; vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phân bố điểm học, ưu tiên theo khoảng cách địa lý, cư trú thực tế của học sinh.

Phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học chủ trì hướng dẫn các trung tâm GDNN-GDTX sớm ổn định tổ chức, hoạt động sau sắp xếp; phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên; tham mưu đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên gắn với giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS; tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tư vấn tuyển sinh, liên thông đào tạo.

Đối với nhóm nhiệm vụ về chuyển đổi số, ứng dụng AI và cải cách hành chính, Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục chuẩn hóa, liên thông cơ sở dữ liệu ngành theo nguyên tắc "nhập một lần, dùng nhiều lần"; hoàn thiện dữ liệu học bạ số; nghiên cứu khai thác, đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu ngành; hoàn thiện sổ đầu bài điện tử và mở rộng triển khai đến các trung tâm GDNN-GDTX; quyết liệt cắt giảm hồ sơ, sổ sách, báo cáo trùng lặp.

Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức tập huấn vận hành phần mềm đánh giá viên chức theo KPI và ban hành khung danh mục công việc chuẩn cho từng vị trí.

Phòng Giáo dục phổ thông ban hành khung hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, hiệu quả; tổ chức bồi dưỡng năng lực AI cho lãnh đạo, giáo viên các trường theo đề án, bảo đảm an toàn, đạo đức và không tạo gánh nặng cho phụ huynh.

Đối với nhóm nhiệm vụ xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hạnh phúc, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí đội ngũ linh hoạt, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn; quan tâm đời sống, tâm tư của viên chức, người lao động để thầy cô yên tâm công tác.

Trường học cần khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm điều kiện dạy học 2 buổi/ngày và rèn luyện thể chất cho học sinh; công khai, minh bạch các khoản thu, không để xảy ra lạm thu, sai phạm.

Trường học trực tiếp chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn trường học; xử lý dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ, xây dựng môi trường sư phạm tôn trọng sự khác biệt và truyền cảm hứng học tập.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, thành phố còn thiếu khoảng 9.000 giáo viên so với định mức tối đa của Bộ GD-ĐT; thiếu khoảng 16.000 phòng học để đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Một số trường THPT chưa tổ chức được dạy học 2 buổi/ngày, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp. Điều kiện giữa các địa bàn sau sắp xếp chưa đồng đều; sĩ số lớp ở một số nơi còn cao, giáo viên một số môn đặc thù còn thiếu. An toàn thực phẩm trong tổ chức bán trú còn tiềm ẩn rủi ro, nhất là ở khâu kiểm soát nhà cung cấp; chất lượng bữa ăn chưa tương xứng với mức thu. Một số trường thiếu cơ sở vật chất nên việc bố trí chỗ nghỉ trưa chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh. Bạo lực học đường và ảnh hưởng của nội dung độc hại trên không gian mạng đối với học sinh có diễn biến phức tạp

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