Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Trường học đổi mới quản trị dựa trên dữ liệu

Phát biểu tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDNN - GDTX năm 2026 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức trong hai ngày 10 và 11-10, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu.

Hội nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDNN - GDTX năm 2026 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức trong hai ngày 10 và 11-10

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh yêu cầu ngành giáo dục chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục"; đề cao trách nhiệm toàn diện của người đứng đầu; lấy sự tiến bộ, hạnh phúc của người học làm thước đo cao nhất.

Cụ thể, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDNN - GDTX đổi mới quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu, phân công công việc minh bạch, ứng dụng công nghệ để cắt giảm thủ tục hành chính và các cuộc họp hình thức.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, nhân sự, tài chính, tài sản và môi trường sư phạm, giữ nghiêm kỷ cương, chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực như lạm thu hoặc vi phạm đạo đức nhà giáo, tuyệt đối không bao che sai phạm.

Chất lượng chuyên môn giáo dục phải được đo lường bằng năng lực, kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh thực tế của học sinh thay vì chạy theo điểm số thành tích, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng, không để học sinh yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh yêu cầu ngành giáo dục chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục"

Đối với nội dung an toàn trường học, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo các trường học phải đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu thông qua việc tăng cường phòng ngừa bạo lực học đường, đẩy mạnh tư vấn tâm lý, kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc thực phẩm bán trú và phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và chính quyền địa phương.

Đối với hệ thống giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị cần phát huy mạnh mẽ vai trò công tác phân luồng, hướng nghiệp, gắn kết chặt chẽ chương trình đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp, giúp học sinh sau khi ra trường có việc làm phù hợp và nâng cao thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, tới đây, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các tuyến trường trọng điểm thu hút học sinh các cấp, bảo đảm đáp ứng đủ cơ sở vật chất ở các tuyến để tạo sự lựa chọn cho học sinh, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản trị giáo dục.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, toàn thành phố có 2.841 cơ sở giáo dục với 1.486 cơ sở công lập và 1.355 cơ sở ngoài công lập. Trong đó, khối giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có 1.251 cơ sở. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã hoàn tất thủ tục pháp lý, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và hơn 90% đơn vị hoàn thành bàn giao tài chính, tài sản. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, ngành giáo dục còn 6 "điểm nghẽn" gồm: điều kiện trường lớp chưa theo kịp quy mô dân số, bất cập trong huy động và quản lý nguồn lực xã hội hóa, sự chưa đồng bộ về chuyển đổi số và năng lực ngoại ngữ, áp lực chỗ học và phân luồng, vướng mắc về biên chế tuyển dụng, các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn trường học và tổ chức bán trú. Tới đây, ngành giáo dục tiếp tục tập trung đổi mới tư duy quản trị nhà trường, nâng cao hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực hiện lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Hiệu trưởng các trường THPT tham gia ý kiến tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDNN - GDTX năm 2026 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức trong hai ngày 10 và 11-10

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