Nhiều cựu cán bộ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương hầu tòa

Sáng 28-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh.