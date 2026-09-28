Dự báo chiều tối nay TPHCM có mưa và triều cường gây ngập

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong 2 ngày đầu tuần (28 và 29-9), TPHCM và Nam bộ phổ biến nắng vào buổi sáng; mưa dông có khả năng xuất hiện từ đầu giờ chiều, tập trung nhiều vào chiều tối.