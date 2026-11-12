Tiếp thêm hy vọng cho hành trình tìm lại tên các Anh hùng, liệt sĩ

Sau hơn nửa thế kỷ, hành trình đi tìm nơi yên nghỉ của liệt sĩ Trần Quốc Hưng và nhiều liệt sĩ khác được tiếp thêm hy vọng, để sớm đưa các Anh hùng, liệt sĩ trở về với gia đình.