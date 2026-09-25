Ô tô tông hàng loạt xe trên đường Đỗ Mười, 1 người chết

Ô tô hiệu Mercedes tông hàng loạt xe trên đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông, TPHCM) khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người chết, giao thông ùn ứ trên đường Đỗ Mười

Đến hơn 20 giờ tối 25-9, Công an phường An Phú Đông vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ tai nạn giao thông trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, trong lúc trời mưa lớn, ô tô Mercedes biển số 51M-123.xx lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng ngã tư Bình Phước về ngã tư An Sương. Khi vừa qua giao lộ với đường Võ Thị Thừa khoảng 300m, xe này bất ngờ tông liên tiếp 5 xe máy và va quẹt với khoảng 3 ô tô lưu thông phía trước.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Ảnh: HT

Ô tô Mercedes trên đã đẩy một xe máy do người đàn ông điều khiển đi xa khoảng 10m rồi va vào xe tải đang dừng sát lề đường mới dừng lại.

Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe ô tô. Nhiều xe máy bị hất văng, nằm rải rác.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Đội CSGT An Sương phối hợp lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm kết hợp trời mưa khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng CSGT đã phân luồng, điều tiết giao thông từ xa để hạn chế dồn ép phương tiện.

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

NGUYỄN TÂN