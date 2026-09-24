Tìm nam thanh niên mất liên lạc sau khi nói đi làm

Công an phường Tam Bình, TPHCM phát thông báo truy tìm anh Bùi Đức An (21 tuổi), mất liên lạc từ ngày 16-9 sau khi rời nhà.

Ngày 24-9, Công an phường Tam Bình, TPHCM vừa phát thông báo truy tìm anh Bùi Đức An (21 tuổi, ngụ đường 2, Khu phố 29, phường Tam Bình, TPHCM) do bị mất liên lạc, hiện chưa rõ đang ở đâu.

Trước đó, ông Bùi Tất Đại (cha ruột của anh An) đã trình báo cơ quan công an về việc con trai rời nhà từ ngày 16-9 nhưng sau đó không trở về và hoàn toàn mất liên lạc. Gia đình cho biết nhiều ngày qua đã tìm cách liên lạc với An nhưng không có kết quả, hiện rất lo lắng.

Công an phường Tam Bình phát thông báo tìm anh An. Ảnh: GĐCC

Theo thông tin từ gia đình, trước khi mất liên lạc, An cho biết đi làm nhưng không đi xe máy. Sau đó, An không trở về nhà. Gia đình nhiều lần gọi điện thoại cho An nhưng không liên lạc được.

Gia đình cho biết từ thời điểm mất liên lạc đến nay vẫn chưa có thông tin về nơi ở hoặc hành trình của An. Người thân rất mong nhận được sự hỗ trợ của mọi người để sớm tìm được An.

Công an phường Tam Bình đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Bùi Đức An, thông báo ngay cho Đại úy Trần Xuân Bách, Công an phường Tam Bình, qua số điện thoại 0373.760.377; hoặc Công an phường Tam Bình qua số 0283.729.3361. Trụ sở Công an phường Tam Bình tại số 934 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, TPHCM.

NGUYỄN TÂN