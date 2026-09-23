An Giang: Tạm giữ nghi phạm cho vay lãi nặng, tàng trữ súng

Chiều 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hùng Hậu (49 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cho vay lãi nặng với lãi suất dao động 1-2%/ngày, tương ứng 365-730%/năm.

Đối tượng Trần Hùng Hậu tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ của Công an, Hậu từng có 2 tiền án về tội giết người và cướp giật tài sản, chưa được xóa án tích.

Thông tin ban đầu, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội cướp giật tài sản, Hậu trở về địa phương và không có nghề nghiệp ổn định. Nhận thấy một số người trên địa bàn phường Mỹ Thới có nhu cầu vay vốn làm ăn, trang trải cuộc sống, Hậu đã tổ chức cho vay tiền lấy lãi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu cho 9 người vay tiền với lãi suất 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm.

Ngoài việc trực tiếp đi thu tiền hằng ngày, Hậu còn thuê người khác thu tiền lãi từ người vay.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hậu, Công an thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng dạng ổ quay, 6 viên đạn quân dụng và nhiều hung khí như dao tự chế, dao gấp, cây xăm gạo, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và 4 cuốn sổ, hai điện thoại di động cùng một số tài liệu liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

CHÂU HÀO