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Ô tô tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ

Ô tô Mercedes bất ngờ lao vào dòng xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Trường Chinh (TPHCM), kéo lê nhiều phương tiện khiến 1 người bị gãy chân và giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Đến gần 12 giờ ngày 16-9, lực lượng chức năng mới xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô và nhiều xe máy xảy ra trên đường Trường Chinh.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, dòng phương tiện đang lưu thông trên đường Trường Chinh. Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông Trường Chinh – Tống Văn Hên, gần Khu công nghiệp Tân Bình (phường Tân Sơn, TPHCM), nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị ô tô Mercedes biển số 51B-737... tông mạnh từ phía sau.

Cú đâm mạnh khiến nhiều người văng xuống đường. Chiếc ô tô tiếp tục kéo lê 3 xe máy một đoạn khoảng 10m mới dừng lại. Vụ tai nạn làm 1 người bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu kịp thời; một số người khác bị trầy xước nhẹ.

Tại hiện trường, 3 xe máy biến dạng, đầu ô tô hư nặng, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Tài xế ô tô đã được đưa đi kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HT

Lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và huy động xe cẩu di dời phương tiện gặp nạn. Sự việc khiến giao thông qua khu vực đường Trường Chinh bị ùn ứ, di chuyển khó khăn.

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Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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NGUYỄN TÂN

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