Phát hiện đỉa sống trong thanh quản người phụ nữ 24 tuổi

Người phụ nữ có cảm giác vướng họng, thỉnh thoảng khó thở suốt khoảng 2 tuần, được bác sĩ phát hiện đỉa sống tại vùng thanh môn, vị trí liên quan trực tiếp đến đường thở.

Bác sĩ nội soi lấy con đỉa sống trong thanh quản người bệnh. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Người phụ nữ (24 tuổi, ở Sơn La) đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, sau nhiều lần thăm khám nhưng chưa xác định được nguyên nhân gây khó chịu ở cổ họng.

Theo người nhà, ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán nghi mắc bệnh lý tuyến giáp và chuyển đến cơ sở y tế khác. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, người bệnh được cho về nhà. Do triệu chứng vẫn kéo dài, gia đình tiếp tục đưa bệnh nhân đi khám và lần này phát hiện có dị vật trong cổ họng.

Ngày 16-10, BS Ngô Duy Thịnh, Khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cho biết khi tiếp nhận, bệnh nhân chủ yếu có cảm giác vướng, khó chịu trong họng. Đây là triệu chứng không đặc hiệu. Tuy nhiên, qua khai thác tiền sử bệnh nhân thường xuyên đi rừng và uống nước suối trực tiếp, bác sĩ lưu ý khả năng có dị vật sống ở vùng họng – thanh quản.

Qua nội soi, ê-kíp phát hiện một con đỉa còn sống tại vùng thanh môn, nơi có hai dây thanh và khe thanh môn cho không khí đi qua khi hô hấp.

Hình ảnh nội soi phát hiện đỉa sống trong thanh quản người bệnh. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Theo bác sĩ, vị trí này đặc biệt nguy hiểm do con đỉa có thể tăng kích thước khi hút máu, di chuyển và gây hẹp, thậm chí bít tắc đường thở. Ngoài ra, chất chống đông trong nước bọt đỉa có thể khiến vị trí bám chảy máu kéo dài. Vì vậy, dù người bệnh chưa khó thở nghiêm trọng, dị vật vẫn cần được lấy sớm để phòng biến chứng.

Ê-kíp đã thực hiện soi treo thanh quản dưới gây mê để lấy dị vật, hạn chế tổn thương niêm mạc, bảo đảm an toàn đường thở. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hô hấp bình thường và không còn cảm giác khó chịu ở họng.

Bác sĩ nhận định, với tiền sử thường xuyên uống nước suối, con đỉa có thể đã theo nước vào miệng rồi bám vào niêm mạc họng – thanh quản. Tuy nhiên, chưa thể xác định chính xác nguồn nước hoặc thời điểm dị vật xâm nhập.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu sau khi sử dụng nước từ nguồn tự nhiên, người dân xuất hiện cảm giác vướng, nhột trong họng, ho kéo dài, khàn tiếng, khạc ra máu hoặc nước bọt lẫn máu, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để kiểm tra. Nếu có biểu hiện khó thở, thở rít hoặc tím tái, cần được cấp cứu ngay. Người dân không nên tự dùng tay hoặc dụng cụ móc, gắp dị vật trong họng; không cố nuốt cơm để đẩy dị vật xuống hoặc đổ muối, rượu, giấm và hóa chất vào họng nhằm làm đỉa nhả ra. Những cách này có thể gây tổn thương, sặc và khiến việc xử trí khó khăn hơn.

NGỌC DUNG