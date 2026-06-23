Vĩnh Long: Gắp dị vật dài 3cm đâm thủng đại tràng của một bệnh nhân

Ngày 23-6, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát vừa phẫu thuật nội soi thành công, cứu một bệnh nhân bị tắc ruột do u trực tràng kèm dị vật dài 3cm đâm thủng đại tràng. Đây là trường hợp hiếm gặp, có nguy cơ cao dẫn đến nhiễm trùng ổ bụng và đe dọa tính mạng.

Dị vật dài 3cm được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long gắp ra trong đại tràng của một bệnh nhân

Bệnh nhân là ông Phan Văn P., (sinh năm 1961, ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp). Trước khi nhập viện, ông xuất hiện tình trạng tiêu lỏng nhiều lần, sau đó tiêu ra máu nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện một dị vật dài khoảng 3cm, một đầu đâm sâu vào thành đại tràng, xung quanh có dịch mủ, gây tổn thương thành ruột. Đồng thời, khối u trực tràng phát triển gây hẹp lòng ruột, dẫn đến tình trạng tắc ruột.

Hình ảnh nội soi

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại Tổng quát đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng đại tràng, lấy dị vật và mở đại tràng sigma ra-da (hậu môn nhân tạo trên dòng) nhằm xử lý tổn thương, giải quyết tình trạng tắc ruột và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Dự kiến sau khoảng 3 tuần, khi sức khỏe ổn định, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật điều trị khối u trực tràng theo kế hoạch.

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TÍN HUY