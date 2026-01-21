Cảnh báo nguy cơ hóc dị vật đường hô hấp do thói quen ngậm bút ở học sinh

Một học sinh 7 tuổi tại Đà Nẵng phải nội soi phế quản cấp cứu chỉ vì thói quen ngậm đầu ngòi bút trong giờ học.

Sau hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu lấy dị vật

Ngày 21-1, BSCKI Hồ Sĩ Ngọc Tiến, bác sĩ điều trị Khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhi Đ. (7 tuổi, trú phường Cẩm Lệ) nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở do ngậm đầu ngòi bút trong lúc học tập và vô tình để dị vật rơi vào đường thở.

Khi nhập viện, em Đ. tỉnh táo nhưng ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thông khí phổi giảm. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định trẻ bị hóc dị vật đường hô hấp. Dị vật nằm sâu trong phế quản, gây cản trở thông khí. Sau hội chẩn, bệnh nhi được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu để lấy dị vật. Thủ thuật được thực hiện an toàn, dị vật là đầu ngòi bút nhựa được lấy ra hoàn toàn. Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Dị vật là đầu ngòi bút nhựa

Theo BSCKI Hồ Sĩ Ngọc Tiến, đầu ngòi bút là vật dụng nhỏ, cứng, trơn, thường có hình trụ hoặc hình ống ngắn. Khi trẻ có thói quen ngậm bút, cắn bút hoặc đùa nghịch trong lúc học, các bộ phận này rất dễ tuột rời và rơi vào đường thở.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp dị vật đường thở không gây ngạt ngay lập tức. Trẻ vẫn có thể thở được nên dễ bị bỏ sót. Tuy nhiên, dị vật tồn tại trong phế quản có thể dẫn đến viêm phổi tái diễn, xẹp phổi kéo dài, thậm chí áp xe phổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài. Trong trường hợp dị vật gây bít tắc hoàn toàn đường thở, trẻ có thể ngừng thở và tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử trí kịp thời.

Vì vậy, cha mẹ và thầy cô cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có biểu hiện ho sặc sụa đột ngột, khò khè, khó thở hoặc ho kéo dài không rõ nguyên nhân sau một cơn sặc. Để phòng ngừa, gia đình và nhà trường cần nhắc nhở trẻ không ngậm bút, nắp bút hay các vật nhỏ trong miệng.

XUÂN QUỲNH