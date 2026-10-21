Ngày 21-10, lực lượng tìm kiếm, quy tập tiếp tục phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập từ ngày 23-6 đến nay lên 800.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 21-10, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 21-10

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 15-10, đợt 2 được triển khai, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Tính từ ngày 15-10 đến hết ngày 21-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 17 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được thực hiện khoa học, tỉ mỉ

Như vậy, từ ngày 23-6 đến hết ngày 21-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 324 bộ có di vật; có 767 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương, khoa học, tỉ mỉ, bảo đảm trang nghiêm. Trọng tâm là tiếp tục rà soát, mở rộng những khu vực còn dấu vết, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI