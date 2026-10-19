Xã hội

Phát hiện thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Tối 19-10, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập phát hiện thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật ở Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây từ ngày 23-6 đến nay lên 778 bộ.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

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Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 19-10

Đây là ngày thứ 5 của đợt tìm kiếm thứ hai, triển khai từ ngày 15-10, sau khi thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14-10. Trong đợt tìm kiếm này, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 47 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 15 bộ có di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23-6 đến hết ngày 19-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 778 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; trong đó, 322 bộ có di vật. Có 745 bộ hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

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Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt tìm kiếm thứ hai, triển khai từ ngày 15-10

Công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai nhằm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đồng đội; đồng thời phục vụ việc xác minh, xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI

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