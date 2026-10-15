Xã hội

Tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

SGGPO

Ngày 15-10, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật.

DSC_9813.JPG
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tiếp tục được triển khai trong ngày 15-10

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 15-10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 739 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 706 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể.

Trước đó, ngày 14-10, TPHCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đưa các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

DSC_9798.JPG
Các lực lượng tiếp tục nỗ lực triển khai nhiệm vụ trong ngày 15-10

Cùng ngày 15-10, tại cuộc họp giao ban Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, các cơ quan báo chí được đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm, tổ chức thành chiến dịch truyền thông trọng điểm. Công tác thông tin cần được duy trì liên tục, phản ánh hoạt động tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và các lễ viếng, truy điệu, an táng trên cả nước.

1792050753343_250972719772676156_250972719772676156_6c6b4d7998be5d8a7470ebdc36b24e01.jpg
Các bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 15-10

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những câu chuyện xúc động, chân dung người lính, đồng đội và thân nhân liệt sĩ; cập nhật tiến độ, kết quả, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Qua đó, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; làm rõ ý nghĩa nhân văn, đạo lý đền ơn đáp nghĩa của chiến dịch, đồng thời phản ánh sự đồng tình, trân trọng của nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG - THU HOÀI

Từ khóa

hài cốt liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng 500 ngày đêm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn