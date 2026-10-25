Phường Bàn Cờ tuyên dương 70 thanh niên sống đẹp, sống có ích

Sáng 25-10, Ban Thường vụ Đoàn phường Bàn Cờ và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2026) và 44 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM.

Đại diện Đảng ủy phường Bàn Cờ tặng hoa chúc mừng tuổi trẻ phường. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thời gian qua, phong trào thanh niên phường Bàn Cờ đã có nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng, như: chiến dịch thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; xung kích trong công cuộc chuyển đổi số; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người khó khăn...

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Cờ, mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường luôn là người bạn đồng hành của thanh niên địa phương; mở rộng kết nối lực lượng thanh niên công nhân, thanh niên lao động tự do, thanh niên yếu thế trên địa bàn phường. Cùng với đó, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực để hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kỹ năng.

Tuyên dương các thanh niên sống đẹp, sống có ích năm 2026. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Từ các phong trào, đồng chí Trần Thị Hường đề nghị tổ chức Đoàn - Hội chủ động phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc, thanh niên tiêu biểu, ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Trao quyết định thành lập nhóm tình nguyện “Thanh niên chuyển đổi số” phường Bàn Cờ.

﻿ Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Dịp này, phường Bàn Cờ thành lập nhóm tình nguyện “Thanh niên chuyển đổi số” phường; trao quà thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương 70 gương “Thanh niên phường Bàn Cờ sống đẹp, sống có ích” năm 2026.

Tuổi trẻ phường Bàn Cờ hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng trên điện thoại. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG