Sức sống cơ sở

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo phụ nữ, trẻ em tại phường Bàn Cờ

SGGPO

Ngày 4-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức phát động hưởng ứng “Tháng cùng Phụ nữ hành động” năm 2026.

Phụ nữ các khu phố tại phường Bàn Cờ đăng ký các công trình thi đua
Phụ nữ các khu phố tại phường Bàn Cờ đăng ký các công trình thi đua

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Võ Thùy Mỵ, Chủ tịch Hội LHPN phường Bàn Cờ cho biết, với chủ đề “Cùng Phụ nữ hành động – Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN phường xác định đây là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và mỗi chi hội phụ nữ phường biến sự quan tâm thành những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, cùng nhau lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và đồng hành vì phụ nữ, trẻ em.

Thời gian qua, Hội LHPN phường Bàn Cờ luôn chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm phụ nữ đơn thân, phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi; tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, chăm sóc sức khỏe và xây dựng gia đình hạnh phúc.

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Trao tặng bình chữa cháy đến các gia đình

Tại chương trình, 25 Chi hội Phụ nữ khu phố đăng ký 25 công trình xanh “Đường cờ - tuyến hẻm muôn sắc hoa”, “Chung cư cờ hoa muôn sắc”; 27 chi hội đăng ký 27 công trình chăm lo an sinh xã hội, hoạt động tuyên truyền và kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm bình ổn giá.

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Trao học bổng trợ sức trẻ khó khăn

Dịp này, Hội LHPN phường tặng 10 bình chữa cháy cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao các phần học bổng và quà đến học sinh, phụ nữ khó khăn; tổ chức “Bữa ăn yêu thương” đến phụ nữ cao tuổi, neo đơn.

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Tổ chức “Bữa ăn yêu thương” đến phụ nữ cao tuổi, neo đơn
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phường Bàn Cờ chăm lo trẻ em phụ nữ neo đơn Hội Liên hiệp Phụ nữ

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