Phường Bàn Cờ khởi công sửa chữa, cải tạo 21 tuyến hẻm

Sáng 30-9, UBND phường Bàn Cờ (TPHCM) tổ chức lễ khởi công sửa chữa, cải tạo lại 21 tuyến hẻm, thay thế toàn bộ cống thoát nước đường kính D300, D400 bằng bê tông cốt thép và nâng cấp hệ thống hố ga bê tông.

21 tuyến hẻm được cải tạo hiện đang xuống cấp, nhiều chỗ lồi lõm, ổ gà, gây khó khăn, mất an toàn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, hệ thống cống thoát nước bê tông cốt thép D300, D400 cũ mục, nước thoát chậm, nhiều nắp hố ga hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công sửa chữa, cải tạo 21 tuyến hẻm tại phường Bàn Cờ

Các tuyến hẻm được nâng cấp, cải tạo dài gần 2.300 mét, chiếm diện tích đất hơn 5.800m2. Tổng mức đầu tư công trình hơn 11,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm chủ đầu tư.

Theo ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa thiết thực, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi sinh, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân khu vực.

﻿Hẻm 16 Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ) được duy tu, sửa chữa trong đợt này

Tại lễ khởi công, lãnh đạo phường Bàn Cờ mong muốn người dân sinh sống tại 21 tuyến hẻm tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thi công và tham gia giám sát, giữ gìn công trình sạch đẹp, bền lâu sau khi hoàn thành.

Từ cuối năm 2025, phường Bàn Cờ đã duy tu, sửa chữa 16 tuyến hẻm; năm 2026 duy tu 21 tuyến hẻm và chuẩn bị mở rộng thêm 13 tuyến hẻm khác. Hẻm 629 Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ) sẽ được duy tu, mở rộng trong giai đoạn 2026-2030

THÁI PHƯƠNG