Sức sống cơ sở

Phường Tam Thắng tiếp nhận 20 mô hình “Nhà của pin”

SGGPO

Ngày 15-10, UBND phường Tam Thắng và Quỹ Bảo vệ môi trường (Sở NN-MT TPHCM) phối hợp tổ chức Lễ phát động chương trình Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2026.

Tại Lễ phát động, Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM đã trao tặng phường Tam Thắng 20 mô hình “Nhà của pin” cùng các poster tuyên truyền về tác hại của pin đã qua sử dụng và hướng dẫn cách thu gom, thải bỏ đúng quy định.

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Bà Cao Phong Lan, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM (thứ 2 từ trái qua) trao mô hình cho đại diện các khu phố trên địa bàn. Ảnh: QUANG VŨ

Với sự hỗ trợ của Quỹ, mô hình “Nhà của pin” được nhân rộng đến các khu phố khác trên địa bàn, giúp người dân có thêm nhiều điểm thu gom pin đã qua sử dụng gần nơi sinh sống.

Mô hình được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của chất thải nguy hại, từng bước hình thành thói quen phân loại, thu gom chất thải nguy hại (trong đó có pin) ở mỗi cá nhân, hộ gia đình.

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Lắp đặt mô hình tại trụ sở khu phố 9, phường Tam Thắng. Ảnh: QUANG VŨ

Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM cũng giới thiệu đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường về chính sách hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan, giúp các đơn vị, doanh nghiệp thuận tiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ để đầu tư bảo vệ môi trường.

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Đại diện Quỹ Bảo vệ môi trường giới thiệu về chính sách hỗ trợ tài chính của Quỹ cho các dự án bảo vệ môi trường. Ảnh: Q.V

Đây là một trong những hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM nhằm phát huy vai trò kết nối và hỗ trợ nguồn lực, đồng hành cùng chính quyền cơ sở, người dân và doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường; đưa những mô hình, sáng kiến phù hợp đến gần hơn với cộng đồng, góp phần xây dựng Thành phố xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững.

QUANG VŨ

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Q.V Tam Thắng Nguy hại Thu gom Chất thải Pin Tác hại Khu phố Poster Vỏ chai

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