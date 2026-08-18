Podcast bản tin trưa 18-8: Giá vàng nhẫn tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều

Podcast bản tin trưa 18-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bảo vệ bí mật Nhà nước; Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 trên Biển Đông, Bắc bộ mưa lớn; Sáng 18-8, giá vàng trong nước và thế giới trái chiều; Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm hầu tòa; Vượt biển trong đêm đưa ngư dân bệnh nặng về bờ - Giải pháp nào cho nhà siêu mỏng sau chỉnh trang đô thị?

