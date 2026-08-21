Podcast bản tin trưa 21-8: “Cháy vé” 3.000 chỗ dành cho CĐV Việt Nam tại chung kết với Thái Lan

Podcast bản tin trưa 21-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa ra Hà Nội giám định ADN; Sáng 21-8, giá vàng trong nước tăng, thu hẹp chênh lệch với thế giới; “Cháy vé” 3.000 chỗ dành cho CĐV Việt Nam tại chung kết với Thái Lan; Áp thấp nhiệt đới đã vào vịnh Bắc bộ, Nam bộ tạm giảm mưa dông trước khi mưa lớn; Cứu 12 ngư dân Gia Lai bị nạn giữa biển.