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Podcast bản tin trưa 21-8: “Cháy vé” 3.000 chỗ dành cho CĐV Việt Nam tại chung kết với Thái Lan

SGGPO

Podcast bản tin trưa 21-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa ra Hà Nội giám định ADN; Sáng 21-8, giá vàng trong nước tăng, thu hẹp chênh lệch với thế giới; “Cháy vé” 3.000 chỗ dành cho CĐV Việt Nam tại chung kết với Thái Lan; Áp thấp nhiệt đới đã vào vịnh Bắc bộ, Nam bộ tạm giảm mưa dông trước khi mưa lớn; Cứu 12 ngư dân Gia Lai bị nạn giữa biển.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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