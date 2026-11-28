Podcast tin thời sự ngày 28-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quả bóng vàng Việt Nam 2026: Trách nhiệm nối dài sau ánh hào quang danh hiệu; Mưa lớn gây ngập lụt tại Quảng Ngãi, sạt lở chia cắt quốc lộ 15D ở Quảng Trị; “Cây tre trăm đốt”: Một đêm đi tìm chất Việt ở Đường sách TPHCM; Nguyễn Quang Huy và hành trình đưa nghệ thuật gấp giấy Origami vô địch thế giới...