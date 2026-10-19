SAMCO và Đại học Bách Khoa TPHCM hợp tác toàn diện, đưa tri thức từ giảng đường vào nhà xưởng

Thỏa thuận là bước mở đầu của Đề án kết nối hợp tác giữa SAMCO với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

SAMCO và Đại học Bách Khoa TPHCM thực hiện ký kết thỏa thuận tại buổi lễ

Vừa qua, tại Xí nghiệp Cơ khí Ô tô chuyên dùng An Lạc đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), nhằm mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, thỏa thuận xác lập 5 trụ cột hợp tác, nối liền một mạch từ phòng thí nghiệm đến nhà xưởng: nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; chuyển đổi số, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ứng dụng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; kết nối sinh viên thông qua thực tập, đồ án, luận văn và học kỳ doanh nghiệp; hoạt động học thuật, cộng đồng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc SAMCO, phát biểu tại lễ ký kết

Để thỏa thuận đi vào thực chất, mỗi nội dung hợp tác có đơn vị chịu trách nhiệm, kết quả đầu ra và mốc thời gian; từng chương trình triển khai theo thỏa thuận riêng, bảo đảm bảo mật dữ liệu và minh bạch về quyền sở hữu trí tuệ.

Lộ trình gồm hai giai đoạn: giai đoạn 2026 - 2027 thí điểm có trọng tâm để kiểm chứng cơ chế phối hợp; giai đoạn 2028 - 2030 mở rộng quy mô trên cơ sở kết quả đánh giá. Phiên họp thứ nhất của Ban điều phối hợp tác sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký.

“Giá trị của một thỏa thuận không nằm ở chữ ký, mà ở những gì diễn ra sau chữ ký. SAMCO cam kết có đầu mối và lịch làm việc cụ thể, có bài toán thật và nguồn lực thật, và làm từng bước chắc chắn. Tri thức cần nơi kiểm chứng; sản xuất cần tri thức dẫn đường”, ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc SAMCO, nhấn mạnh.

Dịp này, SAMCO đã trao học bổng SAMCO Excellence với tổng trị giá 50 triệu đồng dành cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

MINH ĐỨC