Siết thực phẩm vào trường học TPHCM qua truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ

Từ năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thịt và trứng gia cầm khi vào trường học phải truy xuất được nguồn gốc bằng công nghệ.

Quy định mới “siết” nguồn gốc qua công nghệ đối với thực phẩm vào trường học khi tổ chức bữa ăn bán trú được TPHCM đặt ra trong bối cảnh mới về quy mô giáo dục và các yêu cầu ngày càng cao về an toàn trường học.

Sau sáp nhập, TPHCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước với hơn 2,6 triệu học sinh. Thành phố cũng là địa phương có tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày cao nhất, lên đến 82% ở bậc tiểu học, 72% bậc THCS và 90% ở bậc THPT, kéo theo nhu cầu tổ chức bán trú tại các trường ngày càng lớn, đặt ra những yêu cầu khắt khe về đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú.

Trong quy định triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố với thịt heo, thịt và trứng gia cầm khi vào trường học giai đoạn 2026-2030, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các nhà trường chỉ lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ ăn uống bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, có chứng từ, hóa đơn, tài liệu chứng minh khả năng truy xuất nguồn gốc.

Trong đó, ưu tiên sử dụng thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm được kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chí Chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”.

Riêng với căng tin trường học, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu bổ sung điều kiện về truy xuất nguồn gốc thực phẩm vào hợp đồng cho thuê, quản lý căng-tin; chỉ kinh doanh thịt heo, thịt và trứng gia cầm có đầy đủ thông tin nguồn gốc, truy xuất được bằng ứng dụng công nghệ.

Sở GD-ĐT đề nghị các trường học phải công khai thông tin về nguồn gốc thực phẩm sử dụng trong bếp ăn tập thể trên bảng tin, website và kênh liên lạc với phụ huynh. Đặc biệt chấn chỉnh, kiến nghị xử lý, đình chỉ hợp đồng đối với đơn vị cung cấp vi phạm hoặc cung cấp thực phẩm không rõ nguồn gốc… Đồng thời lồng ghép nội dung an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc vào sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học. Khuyến khích phụ huynh, học sinh phản ánh, tố giác thực phẩm không rõ nguồn gốc.

TPHCM tăng cường siết nguồn gốc thực phẩm vào trường học

Mỗi ngày, Trường THPT Hiệp Bình, phường Hiệp Bình phục vụ bữa ăn bán trú cho hơn 1.200 học sinh theo hình thức bếp ăn nấu tại trường. Cô Lê Thị Ngọc Anh, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, với các quy định siết nguồn gốc thực phẩm qua công nghệ giúp nhà trường dễ dàng hơn trong kiểm soát và truy xuất nguồn thực phẩm đầu vào, từ đó tạo thêm sự an toàn, an tâm cho phụ huynh, học sinh.

Trong khi đó, thầy Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, phường Xóm Chiếu nhấn mạnh, quy định siết nguồn gốc thực phẩm đầu vào bằng công nghệ càng có ý nghĩa quan trọng đối với các trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh theo hình thức bếp ăn công nghiệp, giúp nhà trường có thể dễ dàng tăng cường giám sát chất lượng bữa ăn của học sinh, không chỉ là khâu thành phẩm.

“Việc giám sát khâu tổ chức bữa ăn bán trú đối với đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh hàng năm được nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện thường xuyên và cả đột xuất. Tuy nhiên, nếu chỉ giám sát bằng mắt thường hoặc các hóa đơn chứng từ truyền thống vẫn chưa đủ, nhà trường hiện nay ưu tiên các kênh giám sát có thể truy suất nguồn gốc thực phẩm bằng công nghệ để đảm bảo an toàn cao nhất cho bữa ăn bán trú của học sinh”, thầy Tuấn chia sẻ.

YẾN HOA