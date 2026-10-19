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Sở Tư pháp TPHCM tuyên truyền Luật Phát triển đô thị tại phường Bàn Cờ

SGGPO

Chiều 19-10, Sở Tư pháp TPHCM phối hợp UBND phường Bàn Cờ tổ chức Hội nghị triển khai và phổ biến Luật Phát triển đô thị.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TPHCM, phân tích các điểm cốt lõi, cơ chế đặc thù, vượt trội của Luật Phát triển đô thị.

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Tham dự hội nghị có đại diện Sở Tư pháp TPHCM, lãnh đạo phường Bàn Cờ, công an, quân sự, các trường học, khu phố...

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10. Luật tăng cường phân cấp, phân quyền và giải quyết các điểm nghẽn, huy động nguồn lực, tạo mô hình phát triển mới cho TPHCM.

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Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TPHCM

Theo đó, luật mở ra không gian pháp lý đột phá và tạo sự chủ động tối đa cho TPHCM trong thực hiện các thẩm quyền được giao; cho phép thành phố chủ động hơn trong ban hành quy định thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

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Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền Luật Phát triển đô thị.

Tại hội nghị, báo cáo viên Đặng Phạm Mỹ Hạnh (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TPHCM) hướng dẫn các tuyên truyền viên, hòa giải viên của phường Bàn Cờ cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trước đó, tối 17-10, UBND phường Bàn Cờ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, các đơn vị cùng nhân dân trên địa bàn. Hoạt động này nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

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Buổi tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tại hội nghị, ông Trần Minh Đức, Phó Trưởng phòng Công giáo và Tin lành (Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM) đã truyền đạt các nội dung trọng tâm của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Ông Đức nhấn mạnh, luật thể hiện rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng quy định, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết và phát huy nguồn lực tôn giáo.

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PHƯƠNG LOAN

Từ khóa

Sở Tư pháp TPHCM phường Bàn Cờ tuyên truyền pháp luật Luật Phát triển đô thị

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