Tăng cường bảo vệ nông dân trước tội phạm công nghệ cao

Chiều 16-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Diễn đàn do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì.

Các đại biểu dự diễn đàn chiều 16-10. Ảnh: ANH THƠ

Diễn đàn thu hút khoảng 300 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 200 nông dân tiêu biểu, xuất sắc.

Đây là dịp để các cấp hội lắng nghe đầy đủ hơn tiếng nói từ cơ sở, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Yên (TP Bắc Ninh), nêu khó khăn về công tác quản lý sau khi hợp nhất thôn, tổ dân phố.

Theo đó, quy mô thôn tăng lên hàng ngàn hộ dân, địa bàn quản lý rộng hơn nhưng số lượng trưởng thôn cũng như các chức danh an ninh ở cơ sở lại giảm đi.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Yên (TP Bắc Ninh) nêu ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: QUANG HƯNG

Trả lời băn khoăn trên, Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), cho biết chủ trương của Bộ Công an là giữ ổn định số lượng thành viên hiện có, đồng thời bố trí linh hoạt cán bộ tùy điều kiện thực tế.

Cụ thể, mỗi tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thể bố trí từ 5 đến 10 thành viên; các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, địa phương có thẩm quyền quyết định số lượng thành viên nhiều hơn.

Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: QUANG HƯNG

Đại tá Trần Quý Trường nhấn mạnh, mục tiêu của sáp nhập thôn, tổ dân phố là bố trí lực lượng hợp lý, bảo đảm bám sát địa bàn và kịp thời hỗ trợ công an cấp xã.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX Nhân Lý (xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) đặt câu hỏi về công tác quản lý dữ liệu dân cư khu vực nông thôn. Ảnh: PHẠM HƯNG

Quan tâm vấn đề chuyển đổi số, bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX Nhân Lý (xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ), đặt câu hỏi về giải pháp thu hẹp khoảng cách tiếp cận dữ liệu dân cư và định danh điện tử giữa thành thị với nông thôn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bà cũng đề nghị làm rõ cách thức lực lượng công an hỗ trợ người dân cập nhật thông tin cư trú khi có sự thay đổi về địa giới hành chính và địa chỉ.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), cho biết Bộ Công an đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng viễn thông đến tận thôn, bản, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ số thuận lợi hơn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, công an cấp xã sẽ chủ động lập các đội lưu động đến "từng ngõ, từng nhà" hỗ trợ người dân kích hoạt và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trả lời băn khoăn của đại biểu dự diễn đàn

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại tội phạm lừa đảo trực tuyến hiện có xu hướng chuyển sang khu vực nông thôn - nơi một bộ phận người dân còn hạn chế về kỹ năng nhận diện, phòng ngừa rủi ro trên môi trường số. Phó Cục trưởng C06 Nguyễn Mạnh Hùng khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin định danh cho các nguồn không đáng tin cậy; không truy cập đường dẫn lạ cũng như không giao dịch qua các kênh không chính thống.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại diễn đàn, chiều 16-10. Ảnh: PHẠM HƯNG

Phát biểu tại diễn đàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Công an mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen và kinh doanh đa cấp trái phép.

Lực lượng công an triệt phá nhiều chuyên án, khởi tố nhiều bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; phối hợp với các nhà mạng gửi tin nhắn cảnh báo, biên soạn tài liệu hướng dẫn và tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an tiếp tục duy trì phối hợp trong công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa tội phạm cho bà con nông dân. Đồng thời, cần gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phát triển kinh tế nông thôn; củng cố các mô hình tự quản, tự phòng, tự hòa giải để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

PHÚC VĂN