96 nông dân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”

Ngày 4-9, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã ký quyết định trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026, cho 96 nông dân tại 34 tỉnh, thành phố.

Họp chấm chung khảo bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới", ngày 6-8-2026. Ảnh: PHẠM HƯNG

Theo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các nông dân được bình chọn năm 2026 là những điển hình trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, có sáng kiến, phát minh được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Nhiều mô hình đã vượt khỏi sản xuất nông nghiệp truyền thống, phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm OCOP và các chuỗi liên kết sản xuất.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá các hồ sơ đề cử năm nay cho thấy xu hướng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng rõ. Nhiều nông dân đã tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số và các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Nhiều nông dân có sáng chế giúp tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất.

Năm 2026, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bước sang năm thứ 14, gắn với các hoạt động kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Lễ trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” cho 96 nông dân, dự kiến được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức vào trung tuần tháng 10-2026.

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PHÚC HẬU