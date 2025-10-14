Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc và 32 nhà khoa học của nhà nông

Tối 14-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 nhà khoa học của nhà nông năm 2025, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2025).

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo và tuyên dương 63 nông dân xuất sắc, 32 nhà khoa học của nhà nông, tối 14-10

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ nông dân và các nhà khoa học. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và thị trường toàn cầu, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn kiên cường vươn lên, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội và quốc phòng an ninh.

Chủ tịch nước ghi nhận 63 nông dân xuất sắc và 32 nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh là những tấm gương tiêu biểu về ý chí, sáng tạo, truyền cảm hứng và cống hiến cho đất nước. “Tôi mong muốn những nông dân Việt Nam xuất sắc và các nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, duy trì cách làm sáng tạo, đoàn kết giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đất nước”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao tặng danh hiệu cho những nông dân xuất sắc

Trong số 63 nông dân xuất sắc, trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 2000, ở thôn Làng Chanh, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) với mô hình sản xuất trà hoa vàng và kinh doanh cây giống, lợi nhuận đạt 1,2 tỷ đồng/năm.

Lớn tuổi nhất là ông Chu Văn Sâm (sinh năm 1948, ở thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) với mô hình chăn nuôi bò sữa, doanh thu 1,4 tỷ đồng/năm.

Nông dân có doanh thu cao nhất là ông Hồ Phi Thủy (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, sản xuất 320.000 viên ngọc/năm, doanh thu 95 - 150 tỷ đồng. Đứng thứ hai là ông Nguyễn Chí Linh (ở ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, doanh thu 90 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc lễ tuyên dương, tối 14-10

Năm nay, 32 nhà khoa học của nhà nông được vinh danh có nhiều đóng góp nổi bật cho nông nghiệp Việt Nam, gồm 27 nam và 5 nữ. Trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1990, dân tộc Tày, công tác tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn). Lớn tuổi nhất là GS-TS Mai Văn Quyền (sinh năm 1938), Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền.

Nhiều sáng chế tiêu biểu của các nhà nông, nhà khoa học cũng đã được ghi nhận tại lễ tôn vinh năm nay như máy cắt hom giống cây mì tự động sử dụng năng lượng mặt trời của anh Phạm Văn Thanh (Gia Lai), bẫy chuột không cần mồi và dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt của ông Trần Quang Thiều (Hà Nội), mô hình nuôi cua thâm canh của anh Nguyễn Việt Bắc (Cà Mau)…

