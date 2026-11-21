Sáng 21-11, tại Nhà Quốc hội, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hội đàm, sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm thể hiện tình cảm hữu nghị tốt đẹp, nồng ấm giữa hai nước, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Azerbaijan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan và Đảng cầm quyền Azerbaijan Mới, coi Azerbaijan là đối tác quan trọng tại khu vực Nam Kavkaz và Caspi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như: kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2027).

Tổng thống Ilham Aliyev đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 5-2025.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác năng lượng - dầu khí trong bối cảnh tình hình hiện nay, Tổng thống Ilham Aliyev đề nghị hai bên khuyến khích doanh nghiệp hai nước thành lập liên doanh, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tính khả thi.

Tổng thống Ilham Aliyev cũng đề nghị hai bên xác định các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, trong đó chú trọng vai trò điều phối quan trọng của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Azerbaijan Mới và Đảng Cộng sản Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, sớm hoàn tất và thông qua kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư, qua đó cụ thể hóa các định hướng, cam kết cấp cao thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Hai bên cũng thống nhất trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng, trong đó: quốc phòng - an ninh, giao thông - vận tải với trọng tâm là thúc đẩy khai thác tuyến vận tải xuyên Caspi; giáo dục – đào tạo và văn hóa, du lịch thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật; khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thúc đẩy thương mại nông sản. Hai nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Nam Kavkaz, Trung Á và giữa Azerbaijan với ASEAN.

Ngay sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước.

MINH DUY