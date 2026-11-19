Sáng 19-11, bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr..

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp ngắn Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr.; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Philippines, mong muốn cùng Philippines triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường; đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Philippines dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục là nguồn cung gạo ổn định, lâu dài cho Philippines, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. hoan nghênh đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước sau khi thiết lập Đối tác Chiến lược Tăng cường; khẳng định coi trọng Việt Nam là nước láng giềng biển và đối tác quan trọng của Philippines tại Đông Nam Á; mong muốn tăng cường hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, công nghệ và chuyển đổi số, nông nghiệp - an ninh lương thực.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh và hợp tác biển; phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Philippines nhằm củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự chương trình cho các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến công tác cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tuần lễ cấp cao APEC, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã tham dự chương trình dành cho các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC. Chương trình do bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, chủ trì và được tổ chức tại Quảng trường văn hóa vịnh Thâm Quyến. Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Bành Lệ Viên cùng các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC xem chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: TTXVN Tại chương trình, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các Phu nhân lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC đã tham quan triển lãm về văn hóa Trung Quốc; thưởng thức tiệc trà, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật. Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Bành Lệ Viên bày tỏ vui mừng gặp lại nhau tại Thâm Quyến, nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong cuộc gặp giữa hai bên vào tháng 4 vừa qua nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Bành Lệ Viên chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN Tại chương trình, tà áo dài của Phu nhân Ngô Phương Ly nhận được nhiều lời khen ngợi. Các Phu nhân lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của trang phục truyền thống Việt Nam. Trong những cuộc trò chuyện cởi mở, thân mật, các Phu nhân cũng chia sẻ mong muốn sớm được đặt chân đến Việt Nam trong Năm APEC 2027. Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Bành Lệ Viên cùng các Phu nhân lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN Chương trình dành cho các Phu nhân là hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026. Sự tham dự của Phu nhân Ngô Phương Ly góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

TTXVN