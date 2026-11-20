Ngày 20-11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác, liên kết kinh tế khu vực.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời báo chí về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20-11.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG

Đạt nhiều đồng thuận quan trọng

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 thể hiện qua những văn kiện được thống nhất, các sáng kiến được thúc đẩy và quan trọng hơn là việc các nền kinh tế tìm được tiếng nói chung, duy trì đồng thuận về sứ mệnh của APEC và định hướng hợp tác vì tương lai phát triển của khu vực.

Lần đầu tiên sau 4 năm, hội nghị có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có lãnh đạo cấp cao nhất của các nền kinh tế chủ chốt. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo thể hiện quyết tâm hợp tác, củng cố lòng tin, cùng vượt qua thách thức và xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, năng động, tự cường và thịnh vượng.

Hội nghị cũng đạt được những đồng thuận quan trọng về định hướng hợp tác, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của khu vực trong giai đoạn phát triển mới; khẳng định vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp trong kết nối và kiến tạo cơ hội phát triển mới của khu vực.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố nổi bật tạo nên sức sống của diễn đàn, thể hiện tinh thần hợp tác công - tư mà APEC đề cao, góp phần gắn kết chính sách với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Qua đó cũng làm nổi bật vai trò kiến tạo của các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách của các nền kinh tế thành viên trong thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Việt Nam khẳng định vai trò, sẵn sàng đăng cai APEC 2027

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam tham gia Năm APEC 2026 không chỉ với tư cách thành viên chủ động, tích cực mà còn với tâm thế và trách nhiệm của nước chủ nhà APEC 2027.

Thứ nhất, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nước chủ nhà Trung Quốc; tích cực đề xuất ý tưởng, sáng kiến, tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng, đảm nhiệm vai trò chủ trì, điều phối tại các cơ chế hợp tác của APEC, góp phần thúc đẩy đồng thuận chung.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 được các thành viên đánh giá cao. Đặc biệt, lãnh đạo Trung Quốc ghi nhận đây là sự thể hiện mức độ coi trọng cao nhất của Việt Nam đối với Năm APEC 2026.

Thứ hai, Việt Nam đã truyền tải thông điệp về tầm nhìn và các mục tiêu phát triển cao, bền vững của đất nước, gắn kết những ưu tiên phát triển của Việt Nam với lợi ích và tương lai chung của khu vực và hợp tác APEC.

Tại Hội nghị Cấp cao APEC và Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những đánh giá về chuyển biến của thời đại, con đường và lựa chọn chiến lược của APEC; khẳng định cam kết của Việt Nam cùng các thành viên xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, gắn kết, tự cường và thịnh vượng.

Là nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình của chủ nhà Trung Quốc tại phiên thảo luận của Hội nghị Cấp cao APEC, đồng thời có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về chuyển biến của thời đại, con đường và lựa chọn chiến lược của APEC, khẳng định cam kết của Việt Nam cùng các thành viên xây dựng một khu vực châu Á – Thái Bình Dương năng động, gắn kết, tự cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, Việt Nam đã khẳng định sự sẵn sàng để tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, tạo niềm tin và hứng khởi cho các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức giới thiệu chủ đề Năm APEC 2027: “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”. Cùng với đó là 3 ưu tiên: nâng cao năng suất; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống người dân.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chủ đề và các ưu tiên của Năm APEC 2027 nhận được sự hưởng ứng của các thành viên, bởi vừa bảo đảm tính kế thừa những mục tiêu dài hạn của APEC, vừa đáp ứng các xu thế và nhu cầu phát triển mới của các nền kinh tế.

Tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Về kết quả làm việc song phương tại Trung Quốc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết điểm nhấn quan trọng nhất là cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên, nâng cao chất lượng hợp tác thực chất, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng thống nhất khuyến khích mở rộng giao lưu nhân văn, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng, cuộc hội đàm tiếp tục củng cố nền tảng chính trị vững chắc, tăng cường nhận thức chung ở cấp cao nhất, chỉ rõ phương hướng và tạo thêm xung lực quan trọng để các cấp, các ngành hai bên cùng nỗ lực thực thi, đưa quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Một kết quả đáng chú ý khác là việc thúc đẩy hợp tác với các địa phương Trung Quốc, gồm tỉnh Quảng Đông và tỉnh Vân Nam, theo hướng cụ thể, thiết thực hơn, gắn với những ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín và khẳng định những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác, liên kết kinh tế khu vực. Chuyến công tác cũng tạo nền tảng và động lực mới để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước cũng như hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực.

MINH DUY