Tham quan nhà máy xử lý nước thải lớn nhất TPHCM

Ngày 24-10, tại nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc -Thị Nghè ở phường Cát Lái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã tổ chức cho người dân tham quan thực tế.