Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý hàng loạt vi phạm tại Petimex

Ngày 22-10, Thanh tra Chính phủ thông báo ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex, trụ sở ở phường Mỹ Hà, tỉnh Đồng Tháp).

Theo kết luận thanh tra, Petimex có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ảnh minh họa: Website của Petimex

Tính đến tháng 8-2025, Petimex đã 14 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 873 tỷ đồng (trong đó, Nhà nước chiếm hơn 98%*); sở hữu 8 chi nhánh, 4 công ty con và 5 công ty liên kết. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Thanh Mân, Tổng Giám đốc.

Theo kết luận thanh tra, Petimex có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Trong đó, hành vi bán xăng dầu trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước và doanh nghiệp hơn 41 tỷ đồng, có dấu hiệu tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, Bộ Công an chuyển hồ sơ tới Công an tỉnh Đồng Tháp để xử lý.

Petimex còn có dấu hiệu vi phạm khi bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ…

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra các dấu hiệu vi phạm hành chính tại Petimex, gồm: sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) không đúng quy định; không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì thấp hơn mức tối thiểu; găm hàng trong kho vượt quá 150% so với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của 3 tháng liền kề trước đó.

Với những dấu hiệu vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện các nội dung được nêu tại kết luận thanh tra. Thanh tra Chính phủ đồng thời kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, giải quyết kiến nghị đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm và thông báo kết quả bằng văn bản đến Thanh tra Chính phủ để theo dõi, tổng hợp.

ĐỖ TRUNG