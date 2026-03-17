Nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá xăng dầu gây rối loạn thị trường

Chiều tối 16-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, còn giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết; thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về bình ổn giá xăng dầu. ẢNH: TTXVN

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh hiện tại. Trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, với tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về tình hình, kết quả triển khai xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền; xây dựng, hoàn thiện đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể những vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với các đặc khu kinh tế để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền; chuẩn bị dự án hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới; dự thảo nghị định quy định chi tiết xử lý vướng mắc cho các dự án BOT giao thông; giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng từ trước năm 2025...

THANH HOA