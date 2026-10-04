Thủ tướng Đức thăm Kiev, công bố gói hỗ trợ hơn 1,3 tỷ EUR

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4-10 (giờ địa phương) đã đến thăm Kiev, trong chuyến thăm nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự và thúc đẩy hợp tác sản xuất vũ khí với Ukraine.

Thủ tướng Friedrich Merz đã đến thăm Ukraine. Ảnh: DPA

Tháp tùng Thủ tướng Friedrich Merz có Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche cùng 10 lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng và năng lượng, trong đó có đại diện các tập đoàn Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine gia tăng.

Theo một số nguồn tin từ Chính phủ Đức, ông Friedrich Merz dự kiến công bố kế hoạch chuyển giao hàng ngàn máy bay không người lái (UAV) đánh chặn cho Ukraine, để đối phó các UAV chiến đấu tốc độ cao của Nga.

Đức cũng sẽ giải ngân 1 tỷ EUR (khoảng 1,17 tỷ USD) từ ngân sách đã được phê duyệt cho viện trợ quân sự, cùng 350 triệu EUR (khoảng 410 triệu USD) dành cho sửa chữa và tái thiết các nhà máy điện bị phá hủy.

Bên cạnh hỗ trợ quân sự, Đức và Ukraine đang thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận sản xuất chung UAV, tên lửa và phần mềm liên quan. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hai nước đang tiến gần đến việc hoàn tất thỏa thuận, bao gồm kế hoạch đẩy nhanh sản xuất UAV đánh chặn.

HUYỀN HƯƠNG