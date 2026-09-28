Tìm thấy nam sinh 'mất liên lạc' nhiều ngày: Giả vờ bị bắt cóc vì nợ cờ bạc

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa tìm thấy nam sinh mất liên lạc nhiều ngày, bàn giao cho Công an phường An Phú Đông xử lý về hành vi đánh bạc.

Ngày 28-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM đã bàn giao Phan Văn Khải (sinh năm 2005, quê Khánh Hòa) cho Công an phường An Phú Đông (TPHCM) để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Như báo SGGP đã đưa tin, anh P.H.Đ. (sinh năm 1998, quê Khánh Hòa, tạm trú phường An Phú Đông) trình báo việc em trai là Phan Văn Khải, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) mất liên lạc bất thường từ chiều 16-9 sau khi mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu xanh rời phòng trọ. Gia đình đã tự tìm kiếm nhiều nơi. Cha của Khải từ quê nhà cũng vào TPHCM phối hợp tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã báo công an.

Công an TPHCM nhanh chóng xác định được vị trí nam sinh viên tại TP Cần Thơ. Ảnh: HỮU TÂM

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 Công an TPHCM khẩn trương truy xét. Một tổ công tác đã lần theo các manh mối và phát hiện Khải tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Qua làm việc, Khải thừa nhận đã trốn gia đình và có ý định dàn dựng kịch bản bị bắt cóc nhằm lừa gia đình chuyển tiền. Nguyên nhân do Khải đánh bạc trực tuyến, nợ số tiền khoảng 150 triệu đồng. Khải không nghiện ma túy, không có tiền án, tiền sự. Kiểm tra điện thoại của Khải, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều nội dung, giao dịch chuyển khoản liên quan đến hoạt động cờ bạc qua mạng.

Hiện Phòng PC02 đã đưa Phan Văn Khải về TPHCM, bàn giao cho Công an phường An Phú Đông tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an TPHCM cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia cá cược, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trực tiếp hay trên không gian mạng; không cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, tài khoản điện thoại hoặc các phương tiện điện tử để người khác sử dụng vào hoạt động phạm pháp. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến hoặc các giao dịch tài chính nghi vấn cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.

NGUYỄN TÂN