Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác với Liên hợp quốc

Chiều 22-9 (giờ địa phương, sáng 23-9 giờ Việt Nam), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ trao các văn kiện thỏa thuận hợp tác với Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc ký kết, trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa hai bên; khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam; hoan nghênh các cơ quan này đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc tổ chức các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước thông qua các cơ chế hợp tác, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, lấy con người làm trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiện lễ trao các văn kiện thỏa thuận hợp tác với Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 22-9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalabalavu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Fiji Ratu Lalabalavu. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalabalavu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác về phát triển nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo bền vững, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp tại Liên hợp quốc và các diễn đàn liên nghị viện mà hai nước là thành viên; nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất; phối hợp chặt chẽ trên bình diện ngoại giao đa phương, nhất là tại ASEAN và Liên hợp quốc.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai bên bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu mỗi bên, đóng góp thực chất cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Theo TTXVN