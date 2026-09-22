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Kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Malaysia

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Sáng 22-9, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Malaysia tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Quốc khánh Malaysia (31-8-1957 – 31-8-2026) và Ngày Malaysia (16-9).

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Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia TPHCM Trần Ngọc Sơn (bên phải) tặng hoa Tổng Lãnh sự Malaysia tại TPHCM Firdauz Bin Othman. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam -Malaysia tại TPHCM, cho biết quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia tiếp tục được thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa - du lịch, khoa học - kỹ thuật và giao lưu nhân dân. Ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam chọn Malaysia làm điểm đến học tập và du khách giữa hai nước tiếp tục tăng.

Ông Trần Ngọc Sơn nhấn mạnh, trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia TPHCM tổ chức nhiều hoạt động như kỷ niệm, giao lưu văn hóa, tọa đàm và kết nối doanh nghiệp, góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm﻿ tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi họp mặt, Tổng Lãnh sự Malaysia tại TPHCM Firdauz Bin Othman cho biết, Malaysia và Việt Nam là những người bạn gần gũi, đối tác tin cậy trong quan hệ song phương, ASEAN và các diễn đàn quốc tế.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 21,59 tỷ USD, tăng 19%. Việt Nam đón 573.715 lượt khách Malaysia, trong khi Malaysia đón 331.074 lượt khách Việt Nam. Hợp tác giáo dục tiếp tục được mở rộng thông qua các chương trình trao đổi và liên kết giữa các cơ sở đào tạo. Tại TPHCM, vốn đầu tư của Malaysia hiện đạt khoảng 6,1 tỷ USD, tập trung ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngân hàng và bất động sản.

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Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt kỷ niệm. Ảnh: THỤY VŨ

Nhân dịp này, ông Firdauz Bin Othman gửi lời cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Malaysia đầu tư, phát triển và mở rộng hoạt động.

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Kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Malaysia

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