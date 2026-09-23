Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Sáng 22-9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ (FPA), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại (Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về 3 vấn đề: Trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới; Điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay; Trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.

Tôn trọng lẫn nhau, vượt qua khác biệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện như hôm nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin. Với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm, Việt Nam đã thiện chí, tích cực hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) từ nhiều năm trước khi bình thường hóa quan hệ.

Về phía Hoa Kỳ, những người từng tham chiến tại Việt Nam như Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, cựu binh Bobby Muller… đã đi đầu mở đường cho bình thường hóa quan hệ, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc.

Chia sẻ về thành tựu đất nước sau hơn 80 năm giành độc lập, trong đó có 40 năm Đổi mới, cùng mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam xác định cần tiếp tục kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; mong muốn làm sâu sắc quan hệ với các nước, trong đó xác định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Tạo động lực mới cho quan hệ hai nước

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những phương hướng lớn. Trước hết, hai nước cần giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài, xứng tầm Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam sẵn sàng tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn, chân thành, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Hợp tác quốc phòng - an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích mỗi bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN

Hai nước cũng cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, chuyển sự bổ trợ về thị trường, nguồn lực và công nghệ thành cơ hội kinh doanh, việc làm, lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước.

Việt Nam coi trọng, sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng; mong muốn hai bên bảo đảm môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nhau.

Nhấn mạnh việc đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực mới của quan hệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tập trung đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI); kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất; nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả bảo vệ sở hữu trí tuệ, an toàn dữ liệu và an ninh mạng; coi trọng tính nhất quán trong thực thi chính sách, lắng nghe và kịp thời giải quyết khó khăn của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc phát huy giá trị riêng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đưa quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững. Việt Nam tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh; đồng thời mong Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật; chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị nâng tầm phối hợp khu vực và toàn cầu, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển; khẳng định, hai nước có nhiều dư địa để làm sâu sắc hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách. Ảnh: TTXVN

Trả lời câu hỏi về chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với các nước hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hiện nay, khối lượng công việc còn rất nhiều và ngày càng khó. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, các cựu chiến binh và hỗ trợ của nước ngoài, công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu. Việt Nam xác định công việc này phải tiến hành khẩn trương, nếu để lâu thì càng khó khăn, phức tạp, mất cơ hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ về những chính sách phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và định hướng trong những năm tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPA Henry Fernandez trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội. Đây là phần thưởng cao quý nhất của FPA, dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm, đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các vấn đề quốc tế. Lãnh đạo Hiệp hội Chính sách Đối ngoại trao Huy chương tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN