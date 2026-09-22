Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21-9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA).

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ; mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao quá trình hợp tác lâu dài của USTDA với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, lưới điện, hàng không, đô thị thông minh và hạ tầng số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các chương trình này góp phần giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý và giải pháp tiên tiến của Hoa Kỳ. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhu cầu lớn về hạ tầng chiến lược, năng lượng, giao thông, logistics, chuyển đổi số và công nghệ cao; đây đều là những lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và USTDA có kinh nghiệm, công cụ hỗ trợ phù hợp.

Trao đổi về phương hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị USTDA tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn một số dự án chiến lược, có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ, trước hết trong các lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại; phát huy vai trò “mở đường” từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời đề nghị USTDA quan tâm hơn tới các lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số an toàn, lưới điện thông minh, an ninh năng lượng và giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh; tăng cường kết nối các doanh nghiệp công nghệ, tài chính và hạ tầng hàng đầu của Hoa Kỳ với đối tác Việt Nam.

Ông Thomas R. Hardy bày tỏ nhất trí với các định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu. Theo ông Thomas R. Hardy, nhu cầu phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ về công nghệ, quản trị, giải pháp chất lượng cao sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác mới; đồng thời khẳng định sẽ tăng cường phối hợp giữa USTDA với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào các dự án cụ thể, khả thi, có tác động lan tỏa cao; thúc đẩy kết nối nhu cầu phát triển của Việt Nam với công nghệ, nguồn lực và doanh nghiệp Hoa Kỳ, góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tạo thêm nội hàm thực chất cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Sarah A. Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford, Hoa Kỳ.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên 3 lĩnh vực ưu tiên. Thứ nhất là phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp, gắn với thực tiễn quản trị hiện đại và kết nối quốc tế. Thứ hai là nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ AI, trong đó Stanford hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, tri thức về AI và kinh tế số, đồng thời kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với mạng lưới chuyên gia, nhà sáng lập, nhà đầu tư và mạng lưới toàn cầu của Stanford. Thứ ba là thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành đối tác cùng sáng tạo và cùng tạo ra những giá trị mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng hoan nghênh việc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trường Kinh doanh Stanford ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), cũng như kế hoạch đoàn Trường Kinh doanh Stanford thăm Việt Nam vào đầu năm 2027 nhằm triển khai các chương trình hợp tác ưu tiên giữa hai bên.

Về phần mình, Giáo sư Sarah Anne Soule tin tưởng các quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục kinh doanh sẽ tạo ra những cơ hội thiết thực cho việc phát triển năng lực lãnh đạo, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ sở đào tạo cũng như giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

TTXVN