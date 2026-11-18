Chiều 18-11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn, nêu bật kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: BNG

Thông qua số văn kiện kỷ lục

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 14 đến 17-11 thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua và ghi nhận 117 văn kiện - mức cao nhất trong nhiều kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN gần đây.

Các hội nghị đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là việc ký Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số (DEFA), mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, đồng thời có thể giúp quy mô kinh tế số ASEAN đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2030, gấp đôi mức dự báo theo kịch bản cơ sở trước đó.

Bên cạnh đó, việc sớm triển khai Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN nâng cấp (ATIGA) sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy thương mại nội khối và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực. Các nước cũng đề ra nhiều giải pháp tăng cường hợp tác và kết nối năng lượng, trong đó có thúc đẩy kết nối lưới điện, phối hợp bảo đảm an ninh nguồn cung dầu mỏ…

ASEAN và các đối tác đã thống nhất nhiều chương trình hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, trí tuệ nhân tạo, khoa học và công nghệ... Các đối tác cũng tiếp tục ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, việc nối lại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản và Mekong - Hàn Quốc sau 6 năm gián đoạn đã tạo thêm động lực cho hợp tác tiểu vùng, gắn kết chặt chẽ hơn các chương trình hợp tác Mekong với các ưu tiên của ASEAN, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.

Theo Thứ trưởng, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 khép lại một năm thành công của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026. Singapore, nước đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027, sẽ tiếp tục đề xuất các sáng kiến và hướng hợp tác mới nhằm thúc đẩy thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Những sáng kiến của Việt Nam đều được ủng hộ

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang thông tin, với chương trình làm việc sôi động và dày đặc, gồm gần 40 hoạt động trên cả bình diện đa phương và song phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đưa ra nhiều định hướng, đề xuất chiến lược quan trọng nhằm củng cố đoàn kết, duy trì đà phát triển và thúc đẩy hợp tác thực chất trong ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Tại các hội nghị, Thủ tướng nêu 3 định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN. Ba định hướng đó gồm: kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định; kiến tạo sự phát triển chung năng động, sáng tạo, tự cường; kiến tạo bản sắc để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bền vững.

Để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết, Thủ tướng đề nghị ASEAN xây dựng bản đồ chiến lược hợp tác với các đối tác. Đây sẽ là cơ sở để ASEAN chủ động xác định các ưu tiên và huy động nguồn lực phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của các bên.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất 2 sáng kiến cụ thể. Một là thiết lập Đối tác Không gian ASEAN vì phát triển và khả năng chống chịu. Hai là thúc đẩy ASEAN trở thành khu vực tiên phong trong triển khai sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững. Những sáng kiến này đều được các nước ghi nhận và tích cực ủng hộ.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, sự tham gia và những đóng góp của Thủ tướng Chính phủ tại các hội nghị lần này tiếp tục khẳng định ASEAN là không gian chiến lược quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam.

Trong năm 2027, trên cương vị Chủ tịch APEC 2027, Việt Nam sẽ thúc đẩy gắn kết chương trình nghị sự của APEC và ASEAN để huy động thêm nguồn lực cho các ưu tiên chung, nhất là tăng trưởng bền vững, an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu…

MINH DUY