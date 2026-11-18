Chiều 18-11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ (TCA) Metin Yener cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener tại Nhà Quốc hội. Ảnh: CẨM HÀ

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống với Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá cao việc Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ ký bản ghi nhớ hợp tác.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực quan trọng giúp quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán ngày càng gắn bó, thiết thực, góp phần tăng cường hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung; tạo tiền đề để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener tại Nhà Quốc hội. Ảnh: CẨM HÀ

Trước đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã tiếp và làm việc với Chủ tịch TCA Metin Yener cùng đoàn công tác. Trong khuôn khổ buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Thẩm kế nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo bản ghi nhớ, hai cơ quan sẽ tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các chuyến nghiên cứu, khảo sát; chia sẻ thông tin, tài liệu và dữ liệu chuyên môn liên quan đến phương pháp, kỹ thuật kiểm toán và kết quả kiểm toán đã công bố. Hai bên cũng sẽ tạo điều kiện để đại diện tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, chương trình thực tập chuyên môn; tổ chức đào tạo và cử, tiếp nhận chuyên gia nhằm nâng cao năng lực kiểm toán viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener và các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: CẨM HÀ

Sáng cùng ngày, Kiểm toán Nhà nước và TCA đã đồng tổ chức hội nghị chuyên môn về ứng dụng công nghệ số trong kiểm toán và mô hình thể chế của các cơ quan kiểm toán tối cao, dưới sự đồng chủ trì của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener. TCA là cơ quan được thành lập năm 1862, thực hiện đồng thời chức năng kiểm toán và tư pháp.

ANH PHƯƠNG