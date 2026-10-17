Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ Ngoại giao thông tin, tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ. Chuyến thăm là minh chứng sống động cho việc hiện thực hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập vào tháng 1-2025.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ đã đạt được trong thời gian qua khi là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới có sức cạnh tranh cao, xã hội ổn định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sự thịnh vượng của Thụy Sĩ hay Việt Nam không chỉ phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mà còn đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Thụy Sĩ, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, cùng nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước với kim ngạch song phương trong 4 năm qua tăng đều 7% và đầu tư tăng 8%/năm.

Tổng thống Guy Parmelin khẳng định việc Việt Nam, Thụy Sĩ và các nước Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định thương mại tự do sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp khai thác những tiềm năng hợp tác trong tương lai, đặc biệt khi có hơn 100 công ty Thụy Sĩ đã có mặt tại Việt Nam, trong bối cảnh Thụy Sĩ có công nghệ, giải pháp tiềm năng và Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh, có lực lượng dân số trẻ.

Tổng thống Guy Parmelin nhất trí với 6 định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị. Trong đó, có việc nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được ký và triển khai; khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ vào đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cảng biển; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức tài chính - ngân hàng của cả hai nước về triển khai tài chính số, công nghệ chuỗi khối (blockchain), tài sản số, công nghệ tài chính (fintech); đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành trụ cột hợp tác quan trọng…

Hai bên nhất trí các quốc gia hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro khi nhiều cường quốc gia tăng đối đầu và cam kết các bên cần đẩy mạnh đối thoại trên tinh thần trung lập. Tổng thống Guy Parmelin đánh giá cao chính sách đối ngoại cân bằng của Việt Nam, giúp Việt Nam tạo được vị thế tại khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Thụy Sĩ mời Việt Nam tham dự Hội nghị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo được tổ chức tại Thụy Sĩ trong năm 2027, nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin cùng chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành trong các lĩnh vực: lao động, khoa học công nghệ, thương mại và phát triển đô thị. Hai nhà lãnh đạo mong muốn sau lễ trao các văn kiện, hai bên có thể hiện thực hóa thành các kết quả cụ thể đem lại lợi ích cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên.

MINH DUY