TPHCM: Hơn 6,3 triệu người được khám bệnh, mở rộng đối tượng khám miễn phí

Ngày 20-10, Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến hết 19-10, thành phố ghi nhận 6.318.764 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong đó, có 1.248.756 người lao động (27,7%); 2.279.506 học sinh (87,1%) và 128.835 sinh viên (29,3%).

Số người dân TPHCM khám sức khỏe định kỳ theo tuần (Ảnh: SỎ Y TẾ TPHCM)

Theo Sở Y tế TPHCM, tiến độ khám sức khỏe học sinh đạt tỷ lệ khá cao, trong khi nhóm người lao động và sinh viên cần tiếp tục được tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đã có 86/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ cộng dồn từ 50% trở lên; 47 địa phương đạt từ 60%, 22 địa phương đạt từ 70% và 7 địa phương đạt từ 80% trở lên. Hiện chỉ còn 2 địa phương dưới 30% là phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh.

Về công tác đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân, tính đến ngày 19-10, đã có 50 cơ sở được Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng, trong đó 22 cơ sở xếp loại A (44%), 28 cơ sở xếp loại B (56%), chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C. Một số đơn vị đạt kết quả nổi bật như Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Kết quả bước đầu cho thấy các cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức triển khai và đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục mở rộng hoạt động đánh giá đến các phòng khám đa khoa tư nhân, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở cải tiến chất lượng, đồng thời kịp thời phát hiện và giới thiệu nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện UBND Thành phố đã chấp thuận mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Công văn số 10110/UBND-VX ngày 17/10/2026. Theo đó, công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú tại thành phố nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn TPHCM được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID sẽ được tổ chức khám sức khỏe miễn phí. Chủ trương này góp phần tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống thực tế tại Thành phố được tiếp cận Chương trình, mở rộng độ bao phủ và hạn chế bỏ sót đối tượng.

Sở Y tế đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là người lao động, sinh viên và các nhóm chưa được khám; đồng thời khẩn trương rà soát, bổ sung danh sách đối tượng mới được mở rộng, phối hợp với Công an địa phương xác thực thông tin cư trú trên VNeID, lập dự toán kinh phí và tổ chức khám theo quy định.

Tỷ lệ khám sức khỏe tại các phường, xã, đặc khu TẠI ĐÂY

THÀNH AN