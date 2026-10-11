Từ năm 2027, nâng yêu cầu khám sức khỏe định kỳ tại tuyến xã

Bộ Y tế quy định từ năm 2027, xã có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí dưới 80% sẽ không đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Bộ Y tế vừa ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035, áp dụng đối với xã, phường, đặc khu trên cả nước. Bộ tiêu chí đặt ra các yêu cầu về khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh không lây nhiễm, hồ sơ sức khỏe điện tử và năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở.

Đưa khám sức khỏe định kỳ thành tiêu chí quan trọng

Một trong những nội dung đáng chú ý của bộ tiêu chí mới là yêu cầu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Từ năm 2027, nếu tỷ lệ này dưới 80%, xã không đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong kỳ đánh giá.

Quy định đặt ra yêu cầu đối với chính quyền địa phương và ngành y tế trong tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc bệnh tại cộng đồng, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe mắt cho người cao tuổi. Ảnh: THU HÀ

Bộ tiêu chí cũng chú trọng phát hiện, chẩn đoán, điều trị và quản lý người mắc bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần tại cộng đồng. Đối với người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường đang được quản lý điều trị tại trạm y tế cấp xã, yêu cầu đặt ra là phải được định kỳ đánh giá chức năng thận theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Qua đó, tăng cường vai trò của y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe lâu dài, không chỉ dừng ở khám bệnh thông thường.

Đẩy mạnh quản lý sức khỏe người dân

Bộ tiêu chí yêu cầu tạo lập hồ sơ sức khỏe, cập nhật thông tin qua các lần người dân khám bệnh tại trạm y tế cấp xã, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng quản lý hồ sơ sức khỏe.

Từ năm 2027, nếu tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời dưới 90%, xã không đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong kỳ đánh giá. Việc cập nhật dữ liệu sức khỏe được kỳ vọng hỗ trợ theo dõi tình trạng sức khỏe liên tục, phát hiện nguy cơ bệnh tật và nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Để phát huy hiệu quả, hồ sơ điện tử cần được cập nhật đầy đủ, chính xác và khai thác trong quá trình khám, chữa bệnh. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh quy mô dân số và phạm vi phục vụ của nhiều trạm y tế thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bảo đảm thuốc và dịch vụ kỹ thuật tại trạm y tế

Theo bộ tiêu chí, danh mục thuốc tại trạm y tế phải phù hợp với phân cấp kỹ thuật và điều kiện cụ thể của địa phương, do Sở Y tế ban hành; trong đó phải có các thuốc cấp cứu, chống sốc thiết yếu.

Người dân làm thủ tục khám sức khỏe tại cơ sở y tế. Ảnh: HOÀNG NGUYỄN

Trạm y tế cũng cần có đủ điều kiện và khả năng chuyên môn để thường xuyên thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nếu tỷ lệ dịch vụ kỹ thuật thực hiện được dưới 50%, xã không đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Bộ tiêu chí đồng thời quan tâm đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và người khuyết tật. Trạm y tế có trách nhiệm chăm sóc tại nhà đối với người cao tuổi cô đơn có nhu cầu theo phân công, tổ chức điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng theo quy định. Người khuyết tật được tư vấn chăm sóc sức khỏe và tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp.

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035 được ban hành kèm theo Quyết định số 3138/QĐ-BYT ngày 8-10-2026, thay thế bộ tiêu chí ban hành năm 2023. Việc đánh giá được thực hiện hằng năm. Xã được công nhận đạt chuẩn khi đạt từ 80% tổng điểm trở lên, mỗi tiêu chí đạt ít nhất 50% số điểm và không có tiêu chí bị điểm liệt theo quy định.

NGỌC DUNG